نهاية مأساوية لشاب سوري حاول سرقة ” شركة نسيج ” في تركيا ( فيديو )

نقل شاب سوري إلى المشفى، بعد وقوعه من ارتفاع 20 متراً، في مدينة أضنة غربي تركيا، خلال محاولته سرقة شركة.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللص حاول الدخول إلى “شركة نسيج”، في منطقة كوجه وزير التابعة لمقاطعة سيحان، إلا أنه وقع في فراغ المصعد الكهربائي، الأمر الذي تسبب بإصابته.

ووقعت الحادثة في الثلاثين من نيسان الماضي، حيث صعد الشاب إلى أحد المباني بجانب المشغل، ولدى محاولته الدخول عن طريق فتحة المصعد، سقط من علو أربعة طوابق.

وصرخ الشاب طلباً للمساعدة، فسمع حارس المبنى صراخه، وتوجه إليه ليجده مصاباً بعد سقطوه، فقام بالاتصال بالإسعاف والشرطة.

وتم نقل اللص المصاب إلى المشفى، وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادثة.

عكس السير