” نيسان ” تطور تقنية تشل عمل الهواتف الذكية خلف مقود السيارة

ابتكر باحثون بريطانيون تقنية جديدة تقضي على “وباء” استخدام #الهواتف_الذكية أثناء القيادة، من شأنها حجب إشارات الهواتف الذكية تماماً عن العمل، بحيث لا يمكن لقائدي السيارات استخدام أجهزتهم خلف المقود بأي شكل من الأشكال، وبالتالي تحل مشكلة تشتت الانتباه التي ينتج عنه حوادث مرورية جسيمة.

وأوضح الباحثون لدى شركة نيسان اليابانية أن تقنيتهم الجديدة تستند على تكنولوجيا قديمة منذ 180 عام أي من القرن الـ 19، وتسمى “قفص فاراداي” أو “أسطوانة فاراداي” التي ابتكرها الكيميائي والفيزيائي الإنكليزي مايكل فاراداي، والتي تعتمد على منع الشحنات الكهربائية الناتجة عن المجالات الكهربائية الخارجية من الدخول إلى القفص عن طريق توزيع الشحنات على الهيكل الخارجي للقفص.

واستناداً إلى مبدأ تكنولوجيا فاراداي، طور باحثو نيسان تقنية أطلقوا عليها اسم “سيجنال شيلد”، تخلق منطقة آمنة تماماً حول قائد السيارة بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وتتمركز هذه المنطقة داخل المسند الموجود بجوار قائد السيارة، حيث تقوم هذه المنطقة بمجرد وضع الهاتف داخل المسند بحجب جميع إشارات الهاتف الخليوية وكذلك اللاسلكية مثل البلوتوث وواي فاي، لتمنع السائق تماماً من استخدام هاتفه أثناء القيادة.

ويعتقد الباحثون أن الحل الوحيد الذي يسيطر على السائقين المغرمين باستخدام هواتفهم أثناء القيادة والذين لا يستطيعون مقاومة “إغراء” الرد على أي مكالمة هاتفية أو رسالة نصية أو تطبيقات الدردشة أو اشعارات شبكات التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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