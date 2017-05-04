وزير أردني : أنفقنا أكثر من 10 مليارات دولار على استضافة اللاجئين السوريين

قال وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري، إن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين في #الأردن ، في الفترة 2012 – 2016، بلغت نحو 10.6 مليار دولار أميركي.

وأضاف بكلمة له، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر “اللاجئون في الشرق الأوسط والأمن الإنساني”، أن التكلفة غير المباشرة السنوية وفق بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقدر بحوالي 3.1 – 3.5 مليار دولار أميركي سنويا.

ونقل موقع “عمون” الإخباري الأردني عن الفاخوري قوله، إن المتجمع الدولي تعهد في مؤتمر بروكسل مطلع نيسان الماضي لدول جوار سوريا المستضيفة للاجئين السوريين بمبلغ 6 مليارات دولار تقدم في عام 2017 على شكل منح.

كما تعهدت الدول بتقديم منح بقيمة 3.7 مليار دولار للفترة 2018 – 2020، وتوفير قروض بقيمة 30 مليار دولار من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية منها 2.3 مليار دولار بشروط ميسرة جدا.

وقال الفاخوري، إن بلاده أعدت خطة للاستجابة للأزمة السورية للأعوام 2017 – 2019، وقدرت التكلفة المالية لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين بحوالي 6.7 مليار دولار أميركي.

وبحسب الوزير الأردني فإن الخطة تضمنت، عددا من التدخلات والبرامج والمشاريع بقيمة 2.181 مليار دولار لدعم اللاجئين وتلبية احتياجاتهم، وتخصيص مبلغ 2.498 مليار دولار لتمكين المجتمعات المستضيفة وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى ما يقارب 2.961 مليار دولار لدعم الموازنة لتغطية تكلفة المواد المدعومة، وخسائر النقل والاحتياجات الأمنية.

وأوضح أنه، بحسب بيانات لوكالات أممية، فإن عدد اللاجئين المسجلين في الأردن بلغ 2.8 مليون لاجئ.

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