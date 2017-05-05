” أبو النار ” عن باب الحارة : المسلسل سيء و لا علاقة له بالبيئة الشامية .. و أشارك فيه لأنني مضطر للعيش

انتقد الممثل السوري علي كريم مسلسل ” #باب_الحارة “، معتبرا إياه من جملة الأعمال التي تحتوي “أحداثا مفترضة ولا علاقة لها بالبيئة الحقيقية”.

وأوضح كريم، الذي لعب في المسلسل دور أبو النار، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام موالية، أنه يشارك في باب الحارة لأنه “مضطر للعمل ليعيش”، معتبرا مشاركته “خطأ كبيراً”.

واتهم كريم القائمين على المسلسل “بتشويه الوقائع”، وأنه “من أكثر الأعمال التي لم تحترم البيئة الشامية”، مؤكداً أن أغلب مسلسلات البيئة الشامية “أظهرت واقعاً خاطئاً عن دمشق باستثناء بعض الأعمال”.

وهاجم أيضا الشخصية التي يؤدي دورها في المسلسل، مضيفاً: “لا تطورات تذكر على الشخصية وجميع مشاهد أبو النار تتمحور حول معاتبة النمس على أفعاله”، مضيفاً: “قلت للمخرج : لو عرفان كل مشاهدي رح تتمحور حول النمس كنت ما اشتغلت، وأرى أن النص لن يتطور ولن ينتج أكثر مما أنتج”.

وعن الدراما السورية، أوضح كريم أنها “لم تقدم مؤخراً أعمالاً مهمة إلا فيما ندر بالعموم، فهي تعاني من أزمة نصوص وكتّاب، وحتى الكتّاب الموجودون لا يملكون أي خلفية ثقافية حقيقية باستثناءات قليلة”.

يذكر أن مسلسل باب الحارة، والذي من المنتظر أن يعرض الجزء التاسع منه في رمضان المقبل، تعرض لكثير من الانتقادات بسبب “تشويهه للتاريخ واختلاقه أحداثاً وشخصيات تسيء للبيئة الشامية، وتهميشه لدور المرأة”.

عكس السير