ألمانيا : إعتقال لاجئ سوري حارب في صفوف داعش و النصرة

اعتقلت الشرطة الألمانية، مساء الخميس شاباً سورياً يبلغ من العمر 29 عاماً مشتبه بقتاله لصالح داعش.

وذكرت القناة الإذاعية والتلفزيونية لوسط ألمانيا (MDR)، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن المشتبه به يدعى “أحمد هـ”، وتم إلقاء القبض عليه في مدينة مارك كليبرغ، شرقي ألمانيا.

وذكرت القناة أن أحمد مشتبه بانضمامه لجبهة النصرة أيضاً.

وأشارت إلى أن المشتبه به كان مراقباً، وقد شاركت قوات الشرطة في كل من ولاية سكسونيا وبافاريا بعملية القبض عليه.

وأضافت أن المشتبه به لم يخطط لهجمات إرهابية في ألمانيا.

ونقلت القناة عن المدعي العام قوله، إن المتهم كان يحمل اسم “أمير”، وشارك في تشرين الثاني من العام 2012 في السيطرة على قرية دبسي عفنان في الرقة، كما شارك في شباط من العام 2013 في السيطرة على مدينة الطبقة.

عكس السير