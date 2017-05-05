ألمانيا ترحب بالاتفاق على إقامة مناطق آمنة في سوريا

رحبت الحكومة الألمانية بالاتفاق على إقامة مناطق آمنة في #سورية التي مزقتها الحرب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، الجمعة، في برلين: “إقامة مناطق تهدئة من الممكن أن يكون خطوة على الطريق السليم… الأمر يتوقف الآن على ما إذا كان سيتم تطبيق هذا الاتفاق فعليا”.

وقال زايبرت إنه يتعين على روسيا على وجه الخصوص ضمان التزام الحكومة السورية بالاتفاقات، موضحا أنه إذا تم النجاح في إقامة مثل هذه المناطق التي ستتيح الفرصة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية اعتبارا من غد السبت فإن ذلك سيكون “خطوة مشجعة وأفقا يتسم بالتفاؤل الحذر”.

وذكر زايبرت أن التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق من الممكن أن يخلق مجالا للعملية السياسية، التي لن يحدث بدونها استقرار مستدام للأوضاع في سورية.

وفي المقابل، أوضح زايبرت أن الحكومة الألمانية ترى إشكالية في تولي إيران مسؤولية المراقبة على الاتفاق رغم أنها طرف في الحرب.

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية الألمانية ترى أنه لا يزال هناك بعض القضايا غير المحسومة في الاتفاق. (DPA)

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