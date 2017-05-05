ألمانيا : سياسيون يعبرون عن غضبهم بسبب ” فضيحة الجاسوس السويسري “

عبر سياسيون ألمان عن غضبهم من تقارير بأن سويسرا زرعت جاسوسا في وزارة المالية بإحدى الولايات لمعرفة كيف حصلت على تفاصيل حسابات بنكية سويسرية سرية بعد أيام من اعتقال الشرطة لرجل آخر يشتبه أيضا في أنه جاسوس.

وذكرت صحيفة سود دويتشه تسايتونغ ومحطتا تلفزيون (إن.دي.أر) و(دبليو.دي.أر) أن جهاز المخابرات الاتحادية السويسري زرع جاسوسا في وزارة المالية بولاية نورد راين فستفاليا للحصول على تفاصيل بشأن محققي ضرائب ألمان.

واعتقلت الشرطة الألمانية يوم الجمعة الماضي رجلا يبلغ من العمر 54 عاما يشتبه في أنه كان يحاول معرفة كيف حصلت ولايات ألمانية على اسطوانات تضم تفاصيل بشأن حسابات بنكية سويسرية فتحها ألمان للتهرب من الضرائب.

وقال مارتن شولتز زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي لتلفزيون (إس.أر.إف) السويسري “إذا ثبت صحة أن المخابرات الاتحادية السويسرية تتجسس على وزارة المالية في نورد راين فستفاليا فسوف أعتبر ذلك فضيحة.. فضيحة تظهر أننا ينبغي أن نواصل معركتنا ضد التهرب من الضرائب.”

وأضاف قائلا في نسخة من المقابلة على موقع التلفزيون السويسري “كما سيتعين على الحكومة السويسرية أن تجيب على بعض الأسئلة بشأن إن كانت زرعت جاسوسا داخل الإدارة المالية وبأي هدف”. (SKYNEWS)

عكس السير