أمريكا : طائرة ترتطم بخطوط الكهرباء و تسقط وسط السيارات ( فيديو )

يُظهر مقطع فيديو تحطُّم طائرة صغيرة وارتطامها بخطوط الكهرباء في أثناء سقوطها بطريقٍ مزدحم في مدينة موكيلتيو بولاية #واشنطن الأمريكية.

الفيديو التُقط بواسطة كاميرا من داخل إحدى السيارات على الطريق وفق ما ذكرت هافينغتون بوست عربي ، وتحطمت الطائرة بعد إقلاعها بقليل من مطار “باين فيلد” في مدينة إيفرت بولاية واشنطن، التي تقع على بُعد نحو 30 دقيقة شمال مدينة سياتل.

ووفق موقع قناة ABC News الأميركية، قالت إحدى شهود العيان، وتُدعى أماندا هايز، لمحطة كومو، إنَّ جناح الطائرة احتك بسقف سيارتها قبل سقوطها، وأضافت قائلةً: “كنتُ محظوظةً للغاية. طلبتُ ممن معي بالسيارة الانبطاح على الفور، وشعرتُ بعدها بالحرارة الناجمة عن الاحتكاك على وجهي.. لقد كانت الطائرة مثل الكرة النارية، وكُسِرَ جزءٌ من طرف جناحها في أثناء السقوط”.

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