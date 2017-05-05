إيران تقدم شكوى لدى مجلس الأمن ضد تصريحات ولي ولي العهد السعودي

قدمت إيران شكوى لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ضد وولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع محمد بن سلمان، على خلفية تصريحاته حول إيران مؤخراً.

وأفاد بيان نشر على الصحفة الرسمية للخارجية الإيرانية، الخميس، أنها أرسلت رسالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، أكدت فيه أن بن سلمان يهدد إيران في تصريحاته الأخيرة، والتي قال فيها “لن ننتظر أن تصل الحرب إلى السعودية، بل سنعمل على بدأها داخل الحدود الإيرانية”.

وحمّلت الخارجية الإيرانية، في رسالتها، السعودية مسؤولية مقتل تسعة جنود إيرانيين، الأسبوع الماضي، قرب الحدود مع باكستان.

وأشارت الخارجية إلى أن بن سلمان، وجه “اتهامات لا أساس لها” ضد إيران.

وكان ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، استبعد في تصريح له مؤخراً، إمكانية الحوار والتعاون المباشر مع إيران، وقال إننا “نعرف أننا هدف رئيسي للنظام الإيراني ولكن لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل أن تكون المعركة لديهم”.

وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان الرياض في 3 يناير/ كانون ثان 2016، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجاً على إعدام “نمر باقر النمر” رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ”التنظيمات الإرهابية”.

كما يخيم التوتر على العلاقات بين السعودية وإيران، بسبب عدد من الملفات، أبرزها الملف النووي الإيراني، الذي ترى الرياض أنه يهدد أمن المنطقة، والملفين اليمني والسوري؛ حيث تتهم السعودية إيران بدعم نظام بشار الأسد بسوريا وتحالف مسلحي الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في اليمن. (ANADOLU)

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