البرازيل تحافظ على صدارة تصنيف ” فيفا “

حافظ المنتخب البرازيلي على صدارة تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، فيما أتت جارتها #الأرجنتين في المركز الثاني.

ولم يكن هناك أي تغيير على قائمة المنتخبات العشرين الأوائل. الاختلاف الوحيد على قائمة الفرق الثلاثة والسبعين الأولى في شهر أبريل كان تراجع المنتخب السلوفاكي مرتبة واحدة ليصبح في المركز الرابع والعشرين، مقابل تقدم بوليفيا مركزاً واحداً ليصبح في المركز الـ74.

واحتل المنتخب البرازيلي صدارة التصنيف برصيد 1672 نقطة، فيما حل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني برصيد 1603 ، وجاء المنتخب الألماني ثالثا برصيد 1464 نقطة.

واحتل المركز الرابع المنتخب التشيلي برصيد 1411 نقطة، وجاء خلفه المنتخب الكولومبي برصيد 1348 نقطة، فيما احتل المركز السادس المنتخب الفرنسي برصيد 1294.

وجاء في المركز السابع المنتخب البلجيكي برصيد 1281، وفي المركز الثامن البرتغال برصيد 1259، ثم منتخب سويسرا في المركز التاسع برصيد 1212 فيما احتل المنتخب الإسباني المركز العاشر برصيد 1204 نقطة.

ويتصدر منتخب مصر تصنيف قارة إفريقيا برصيد 910 نقاط، يليه منتخب السنغال في المركز الثاني برصيد 805 نقاط، ثم الكاميرون في المركز الثالث برصيد 779 نقطة، ثم بوركينا فاسو في المركز الرابع برصيد 765 نقطة، ونيجيريا في المركز الخامس برصيد 726 نقطة.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا برصيد 820 نقطة، يليه منتخب كوريا الجنوبية برصيد 700 نقطة، ثم اليابان برصيد 685 نقطة، ثم أستراليا برصيد 661 نقطة ثم السعودية في المركز الخامس برصيد 646 نقطة.

وتصدر منتخب المكسيك تصنيف أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) برصيد 1076 نقطة، يليه منتخب كوستاريكا برصيد 902 نقطة، ثم أمريكا برصيد 847 نقطة، ثم بنما برصيد 607 نقطة ثم هايتي برصيد 537 نقطة. ( DPA )

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