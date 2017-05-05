بالفيديو .. سقوط مروع لطفلة فلسطينية في مدينة ألعاب ينتهي بمعجزة

سقطت طفلة بشكل مروع عن لعبة في مدينة ملاهٍ، بمدينة #نابلس في #الضفة_الغربية المحتلة، واصطدمت بمعلمتين كانتا قرب اللعبة الدوارة.

وذكرت شبكة دوز، أن “الطفلة منة الله محمد جبريل (8 أعوام) من نابلس (أصيبت) بكسور في اليد والأنف بالإضافة إلى رضوض وكدمات في جسمها، وذلك إثر سقوطها المفاجئ من مقعدها في لعبة الدولاب الطائر”، بأحد المتنزهات في نابلس أثناء رحلة مدرسية.

وأصيبت معلمتان كانتا تراقبان الطالبات وهن يلعبن، بعد أن سقطت الطفلة منة عليهما، بحسب ما نقلت قناة العربية عن الموقع، ما أدى لكسور في أسنان إحدى المعلمتين وأنف الأخرى.

وقال والد الطفلة، محمد جبريل، إن “ما حصل معجزة وإنه لولا وجود المعلمات بالقرب من مكان لعب ابنتي، لارتطمت بالأرض وكانت النتيجة أكثر خطورة لا سمح الله”.

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