بالفيديو .. كولومبية تنتقم من زوجها بابتلاع 7 آلاف دولار !

ابتلعت سيدة كولومبية حوالي 7 آلاف دولار أمريكي في محاولة يائسة لإخفاء النقود من زوجها، بعد أن اكتشفت خداعه لها.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الزوجة الكولومبية التي تدعى “ساندرا ميلينا ألميدا” ابتلعت أموالًا من فئة 100 دولار؛ بسبب غضبها من زوجها.

وأضافت الصحيفة أن هذه النقود كانت مخصصة لقضاء عطلة قريبة للزوجين، ولكن بعد اكتشاف خيانة شريكها، حاولت إخفاء الأموال.

وفي اليوم التالي، تم نقل ألميدا، من بيديكويستا، شمال شرق كولومبيا، إلى المستشفى بعد معاناتها من آلام شديدة في البطن، وفقا للجراحين الذين استخرجوا النقود ، ولم تخبر ألميدا الأطباء بابتلاع الأموال، ولكن الأشعة السينية أظهرت عشرات من الأجسام التي يبلغ طولها 3 سم في بطنها والأمعاء.

وقال الدكتور خوان بابلو سيرانو، كبير الجراحين في المستشفى الكولومبي بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز : “لقد أخذنا المريضة إلى غرفة العمليات لاستخراج الأموال من بطنها والأمعاء، وتم غسل النقود وهي في حالة جيدة، ولكن فقدت بعض الأموال بسبب سوائل المعدة”.

ونجح الأطباء في مستشفى “سانتاندر” الجامعي في بوكارامانغا في توفير 5.700 دولار بعد عملية التنظيف، وتجفيف الأموال في غرفة العمليات.

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