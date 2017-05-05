بالفيديو .. مصممة هولندية تحول روث الحيوانات إلى أزياء مميزة

لطالما استخدم روث الحيوانات كسماد طبيعي للزراعة، لكن مصممة هولندية تعمل على تحويل روث #الأبقار إلى إلى مجموعة متنوعة من المواد المفيدة، مثل أقمشة الملابس والبلاستيك والورق.

وفي السنوات الأخيرة، نجح العلماء حول العالم في تحويل روث الأبقار إلى أسمدة طبيعية ووقود حيوي، إلا أن المصممة جليلة الصعيدي من مدينة #آيندهوفن الهولندية حاولت حل مشكلة الفائض من مخلفات الأبقار على طريقتها الخاصة، حيث عملت على تحويله إلى العديد من المواد المفيدة، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وخلال عملها في مختبرات “بيوآرت لاب” اكتشفت جليلة أن روث الأبقار يشكل قاعدة هامة لإنتاج مواد جديدة قابلة للتحلل الحيوي، وبدأت بفصل السيللوز النقي من المخلفات الجافة الناتجة عن الأعشاب التي تأكلها الأبقار. ومن المخلفات الرطبة حصلت على الأحماض المستخدمة للحصول على النسيج أو البلاستيك الحيوي.

وأطلقت جليلة على المادة الجديدة اسم “ميستيك” وهي مشتقة من كلمة ميست بالهولندية والتي تعني “الروث” وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وتقول إنها تملك نفس خصائص البلاستيك المشتق من الوقود الاحفوري، ولكنها قابلة للتحلل الحيوي، والأفضل من ذلك أن بالإمكان أن تتحلل في المختبر، لتصنيع مواد تستمر لفترات مختلفة من الزمن بحسب الحاجة إليها.

وفي العام الماضي أقامت جليلة بالتعاون مع بلدية آيندهوفن عرضاً للأزياء استخدمت فيه الأقمشة التي تم تصنيعها من روث الأبقار، وأثارت مجموعة الأزياء المعروضة إعجاب الجميع، لدرجة أن شركة “إتش آند إم” الشهيرة منحتها جائزة التغيير العالمي، بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة مليون دولار.

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