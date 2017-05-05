بالفيديو .. معلمة صينية تسحب تلميذة من شعرها لإعادتها إلى الصف

أظهر مقطع فيديو مريع، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، معلمة صينية وهي تجر طالبة من شعرها لتعيدها إلى الصف بعدما طلبت منها التوجه إلى الصف ورفضت.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطه أحد المارة، المعلمة وهي تمسك بشعر الطالبة التي ملأ صراخها المكان وتسحبها على الأرض.

وبحسب صحيفة الشعب الصينية، فإن الحادث وقع في مدرسة هواشين للغات الأجنبية، في مدينة دونغوان، وتم نشر مقطع الفيديو من قبل شخص مجهول على مواقع التواصل في الثاني من شهر مايو (أيار) الجاري.

وذكرت إدارة المدرسة بأن الطالبة خرجت لتناول الغداء في استراحة منتصف النهار، وأن والدتها طلبت منها العودة إلى المدرسة لحضور الدروس المتبقية. غير أن التلميذة لم تمتثل لطلب والدتها وبدأت بالتسكع أمام بوابة المدرسة.

وأضافت إدارة المدرسة بأن إحدى المدرسات استمرت في إقناع الطالبة للدخول إلى الصف لمدة نصف ساعة حتى وافقت، ولكن الطالبة توقفت في منتصف الطريق وبدأت بالبكاء، الأمر الذي دفع المعلمة للتصرف معها بهذه الطريقة العنيفة.

وقد اعتذرت إدارة المدرسة لوالدي التلميذة عن الإساءة التي تعرضت لها ابنتهما، وتم إيقاف المعلمة عن العمل بتهمة إساءة معاملة الطالبة، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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