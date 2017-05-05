” بالو ألتو نتووركس ” تكتشف برمجيات تجسس إلكترونية خطيرة

رصدت “بالو ألتو نتووركس” (PaloAlto Networks)، الشركة العالمية المتخصصة في تطوير الجيل القادم من الحلول الأمنية، وعبر وحدة الأبحاث التابعة لها (Unit 42) برمجيات تجسس إلكترونية جديدة اسمها “كازوار” (Kazuar).

وأوضحت “بالو ألتو نتووركس” أن برمجيات التجسس الإلكترونية الجديدة هي ملف تروجان أو حصان طروادة مطوّر باستخدام منصة البرمجية (.NET) من شركة مايكروسوفت، وتقوم هذه البرمجيات بفتح باب خلفي في الأنظمة والحاسبات التي تُخترق بما يتيح للمهاجمين الوصول إليها والتحكم بها.

وأضافت الشركة أنه وبعد أن تصل هذه البرمجيات إلى الأنظمة المستهدفة تقوم بتثبيت أدوات وملحقات إضافية في الأنظمة لزيادة التحكم بها بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ورغم أن هذه البرمجيات تستهدف أنظمة ويندوز بالدرجة الأولى، إلا أن تحليلات شركة “بالو ألتو نتووركس” تشير إلى إمكانية وجود إصدارات أخرى منها تستهدف أنظمة ماكنتوش ويونيكس أيضاً.

وتلقت شركة “بالو ألتو نتووركس” تقارير سرية تشير إلى وجود صلة بين البرمجيات المكتشفة حديثاً وبين عصابة التهديدات الإلكترونية “ترولا” (Turla) المسؤولة وفقاً لتقارير عن اختراق الأنظمة الإلكترونية لقنصليات ومؤسسات تعليمية ومؤسسات في قطاع الدفاع ومؤسسات أبحاث حول العالم.

وبحسب “بالو ألتو نتووركس”، فإن السمة المميزة في هجمات عصابة “ترولا” هو تكرار الأكواد البرمجية المستخدمة في الهجمات والتي يمكن تعقّب أثرها في الماضي منذ عام 2005، مما يعني أن هذه العصابة باتت تستخدم البرمجيات المكتشفة حديثاً “كازوار” (Kazuar) كبديل عن البرمجيات الخبيثة التي استخدمتها سابقة مثل كربون (Carbon).

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