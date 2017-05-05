بريطانيا : مجموعة من المارة يمسكون برجل لساعتين لمنعه من الانتحار

نشرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية على موقعها الإلكتروني، صوراً تظهر شهامة وتعاطف مجموعة من المارة تجاه أحد الأشخاص الذي كان ينوي #الانتحار عبر القفز من أعلى أحد الجسور.

وتظهر الصور، مجموعة من الأشخاص وهم يتجمعون حول الرجل الذي كان يقف على حافة الجسر في منطقة غولدن غرين، شمال #لندن، حيث أمسك المارة به بإحكام لمنعه من القفز.

وقام بعض المارة بربط جسد الرجل بحبل وشده إلى سور الجسر المعدني، بينما تكفل آخرون بالإمساك به وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، واستمروا على هذه الحال لمدة ساعتين قبل وصول رجال الإنقاذ.

من الجدير بالذكر بأن الجهات المختصة أغلقت الطريق الدائري الشمالي لعدة ساعات خلال الحادث، وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة بأن الرجل احتجز بعد إنقاذه بموجب قانون الصحة العقلية.

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