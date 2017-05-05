بسبب رفض شبانها الخدمة الإلزامية .. روسيا تغري السويداء بتشكيل عسكري بإشرافها رواتبه بالدولار مع ضمان صحي و تعويضات !

قالت صحيفة “العربي الجديد”، إن ممثلين عن القوات الروسية، يرافقهم ممثلون عن قوات النظام السوري وحزب “البعث” الحاكم، عقدوا أول أمس الأربعاء، لقاء في المركز الثقافي في مدينة السويداء، اقترح خلاله الضابط الروسي إنشاء تشكيل عسكري لأبناء المحافظة، محاولا تقديم إغراءات مادية وضمانات لمن سيلتحق بهذا التشكيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها أن “اللقاء حضره بضع عشرات من المواطنين والمسؤولين، والضباط في المحافظة”، مبينة أن “العرض جاء على خلفية وجود عشرات آلاف الشباب المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإجبارية، إذ عرض الضابط الروسي إنشاء تشكيل عسكري لأبناء المحافظة، سيكون راتب الشاب الذي سيلتحق به 200 دولار أميركي، إضافة إلى ضمان صحي وتعويضات مالية، كما أنه ستحتسب الخدمة في هذا التشكيل من ضمن مدة الخدمة العسكرية الإجبارية التي يفرضها القانون على السوريين”.

ولفتت المصادر إلى أن “اللقاء لم يكن إيجابيا للضباط الروس وقوات النظام، بسبب عدم تفاعل الحضور مع المقترح”، مضيفة أنه “ليس جديدا على أبناء المحافظة، فقبل أشهر جاء النظام بفكرة تشكيل ما سماه “الفيلق الخامس اقتحام”، ولم يلق إقبالا من أبناء المحافظة، وقبل ذلك جاء إلى المحافظة إيرانيون للغاية ذاتها، وهي زج أبناء السويداء في المعارك الدائرة في البلاد، وكذلك لم يلق تجاوبا”.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادرها أن الروس كانوا يعتزمون إعلان محافظة السويداء منطقة آمنة في احتفالية رسمية، الأربعاء، وقد يكون الأمر مرتبطا بالمناطق الآمنة، فالسويداء هي ضمن المنطقة الجنوبية في سورية، “إلا أنه تم تأجيل الاحتفالية دون تبيان الأسباب، وأعتقد أن الموضوع يعود إلى الاجتماع الذي عقد في المركز الثقافي ونتائجه غير المرضية لهم”.

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