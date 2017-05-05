تركيا : الرئيس التركي السابق ينتقد طرح اسمه كمرشح رئاسي معارض في الانتخابات المقبلة

انتقد الرئيس التركي السابق عبد الله غُل، طرح اسمه من قبل شخصية سياسية مؤخرا، كمرشح محتمل عن المعارضة، في الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2019.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب أدائه صلاة الجمعة في #اسطنبول ، تطرق فيها إلى تصريحات النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، دنيز بايكال، التي رأى فيها أن غُل يمكن أن يكون مرشحا عن المعارضة، وأعرب عن استعداه لدعمه حال حدوث ذلك.

وأكد غل أنه لم يأخذ تلك التصريحات التي ورد فيها ذكره انطلاقا من حسابات حزبية داخلية، على محمل الجد، إطلاقا.

وشدّد على أنه بقي رئيسا محايدا طيلة سبعة أعوام وأعلن بعدها مرارا رغبته في عدم الانخراط في السجالات السياسية اليومية. (ANADOLU)

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