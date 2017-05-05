تركيا : ” سكرة مشتركة ” لشابين سوريين تنتهي بالأول في المشفى و بالثاني في السجن !

قالت وسائل إعلام تركية، إن شاباً سورياً، طعن شاباً آخر، بعد “سكرة مشتركة”، بمدينة أضنة، انتهت بالأول في السجن والثاني في المشفى.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، أول أمس الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، أن مصطفى حسن (17 عاماً)، اشترى مع صديقه (م . ك) مشروبات كحولية، لشربها في المنزل بمنطقة “ميرزاتشالبي”، وبعد منتصف الليل حدث جدال بين الاثنين، انتهى بتعرض مصطفى لـ 6 طعنات.

وتمكن المصاب من الخروج إلى الشارع، بحسب الصحيفة، وسار مسافة 200 متر قبل أن يسقط فاقداً الوعي، متأثراً بجراحه، ليتصل الجيران بالإسعاف لنقله.

ونقل المصاب إلى المشفى وهو بحالة خطرة، فيما ألقت الشرطة القبض على صديقه الجاني.

عكس السير