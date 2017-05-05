تطبيق يساعد المشجعين على التجول في ملاعب مونديال قطر

ستكون #كأس_العالم لكرة القدم 2022 في #قطر حقلاً لتجارب مشوقة تهدف لزيادة حجم الاستمتاع بالمباريات وبأجواء الحدث، غذ تم التوصل إلى فكرة تساعد المشجعين على معرفة أماكن مقاعدهم بجانب مرافق الإستاد عبر الهواتف الذكية.

وأطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المشرفة على تنفيذ أعمال البنى التحتية الخاصة بأول كأس عالم في منطقة الشرق الأوسط جائزة للابتكار تحت مسمى “تحدي 22″، بهدف تجميع أكبر قدر من الأفكار المتطورة لتنفيذها خلال البطولة.

وتوصل المهندس السعودي فيصل الفردوس إلى فكرة ضمن هذه الحملة تسعى لتوفير كافة السبل لمساعدة المشجع منذ لحظة وصوله إلى الإستاد.

وقال الفردوس لموقع اللجنة الإلكتروني : “تقوم الفكرة على توفير تجربة استثنائية للجماهير باستخدام الهواتف الذكية، إذ تجمع بين توفير التذاكر عبر الهاتف والتوجيه داخل الإستاد للانتقال بسهولة إلى المقاعد وإلى مرافق أخرى مثل المطاعم والمتاجر”.

وأضاف المهندس السعودي: “كما يمكن إرسال إخطارات مرتبطة بالموقع الجغرافي وعلى سبيل المثال سيكون من السهل على الأصدقاء تحديد مواقع بعضهم البعض داخل الإستاد”.

ويطمح الفردوس لتطوير الفكرة التي طبقت سلفاً في أحداث رياضية بالولايات المتحدة وتجربتها في إستاد خليفة الدولي بالدوحة بشكل أولي في العام المقبل.

وتابع فيصل الفردوس: “بمجرد أن يقوم المشجع بمسح تذكرته لدخول الملعب من خلال التطبيق ستصله رسالة تساعده خطوة بخطوة داخل الإستاد لتحديد أقصر وأسهل الطرق للوصول إلى مقعده أو إلى المطاعم والمحلات وغيرها من المرافق”.

وهذه واحدة من 12 فكرة متعلقة بتطبيقات إلكترونية تأهلت إلى التصفية النهائية في “تحدي 22″، بجانب مقترحات أخرى من قطر ومصر وسلطنة عمان وتونس والإمارات والكويت والمغرب.

ومن بين الأفكار الأخرى صنع مقاعد من ألياف النخيل أو تصميم قمصان ذكية تساعد في تجنب إصابة اللاعبين بنوبات قلبية، أو خدمة توصيل الأطعمة إلى المتفرجين في مقاعدهم. ( reuters )

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