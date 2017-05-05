تفاصيل سرية في عقد تصدير كبير للسلاح بين السعودية و تركيا

يتوقع مسؤولو الدفاع والمشتريات في قطاع الصناعات العسكرية التركي الانتهاء من توقيع عقد تصدير كبير للسلاح مع المملكة العربية السعودية، لكن تفاصيل الصفقة ستبقى سرية، بحسب ما ذكرت مجلة ديفينس نيوز الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

ونقلت المجلة عن وزير الدفاع التركي فكري إيشيك قوله إن صفقة بيع الأسلحة للسعودية ستكون أكبر صفقة تصدير للصناعة التركية.

ورفض مسؤول تركي رفيع المستوى في قطاع المشتريات التعليق على مضمون التقرير، وقال إن “من السابق لأوانه الكشف عما سيستتبعه العقد”، لكنه أكد أن “المفاوضات مع السعوديين في مرحلتها النهائية الآن”.

وتوقع مصدر في قطاع الصناعات الدفاعية التركية أن تتضمن الصفقة منصات بحرية.

وتعد السعودية من بين أكبر 10 أسواق لاستيراد الأسلحة التركية، لكن مشترياتها من الصناعة التركية صغيرة نسبيًا وتقدر بأقل من 50 مليون دولار سنويا.

وكان البلدان قد بحثا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية في اجتماع رفيع المستوى في العاصمة السعودية في نهاية عام 2015 خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة العربية السعودية حيث أكد أردوغان أن أهم الاتفاقيات التي ستشهدها الزيارة، ستكون في مجال التجارة، والصناعات الدفاعية. (TurkPress)

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