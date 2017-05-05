جنبلاط : الحل في سوريا هو باستبدال نظام بشار الأسد

قال الزعيم اللبناني الدرزي وليد جنبلاط، إن الحل في سوريا يتطلب كتاباً واضحاً، وليس كومة من المقترحات المتناقضة ويتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين كلّ الدول المشاركة.

وأضاف في تغريدات له عبر حسابه في موقع توتير، “إن الحلّ في #سوريا له عدة حيثيات لن أدخل الآن في جردها، لكن ما يجري وما نسمع يدعو إلى القلق الشديد”.

وقال في تغريدة أخرى: “الحلّ في سوريا بنده الأول في الحفاظ على وحدة سوريا أولاً وأخيراً، من خلال صيغة سياسية جديدة وحلّ سياسي يضمن هذه الوحدة”.

وتابع: “الحلّ في سوريا لا يمكن أن ينبع من صراع على سوريا بدل اتفاق من أجل سوريا واحدة موحدة .. لا يمكن أن يخرج من وثائق أو مشاريع مشبوهة كوثيقة حوران التي هي تقسيم لسوريا”.

وأكد أن الحل في سوريا هو بالتأكيد “استبدال هذا النظام والشروع بالحلّ الانتقالي والقضاء على دولة داعش والحفاظ على المؤسسات”.

عكس السير