جوردي ألبا : لن أرحل عن برشلونة

قال ظهير أيسر برشلونة الإسباني، جوردي ألبا، أنه يرى نفسه وليس أي لاعب آخر في مركز الظهير الأيسر لـ”البلوغرانا”، وذلك عند سؤاله حول إمكانية أن يحل ثيو هيرنانديز، المعار لديبورتيفو ألافيس من أتلتيكو مدريد، مكانه في هذا المركز الموسم المقبل.

وقال اللاعب الدولي، الذي ينتهي عقده مع الفريق الكاتالوني في 2020، خلال حدث ترويجي لشركة الملابس الرياضية “أديداس” أنه “لا يفكر في الرحيل عن البرسا طالما أن النادي يرغب في ذلك مؤكداً برشلونة هو بيته”.

وبسؤاله عن رأيه حول من يفضل أن يجلس على مقعد المدير الفني خلفاً للويس إنريكي الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، أوضح: “لا أعتقد أن رأيي سيغير من الأمر شيئاً، وأعتقد أن أي لاعب لن يبت في هذا القرار، على الرغم من أن كل منهم له وجهة نظره”.

وقبل نهاية الدوري الإسباني بثلاث جولات، توقع ألبا أن “اللقب لن يحسم إلا في الجولة الأخيرة، وأن ريال مدريد يمكن أن يتعثر أمام أي منافس خلال مواجهاته”.

كما تطرق لاعب فالنسيا السابق للحديث حول المنافسة الشرسة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاقتناص الكرة الذهبية.

وقال في هذا الصدد: “جميع من يفهم في كرة القدم يفضل ميسي، بغض النظر عن الفريق الذي ينتمي له”.

ورفض ألبا توقع ما ستسفر عنه مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، لاسيما بعد نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق “الملكي” بثلاثية نظيفة.

وأشار اللاعب الإسباني: “لا يهمني من يتأهل من الفريقين”، بينما أبرز المباراة التي قدمها يوفنتوس الإيطالي أمام موناكو الفرنسي بالأمس والتي انتهت بفوز “البيانكونيري” بثنائية نظيفة، وقال: “الجميع على قلب رجل واحد، وهو فريق يقدم ما يستحق عليه الثناء”. ( EFE )

عكس السير