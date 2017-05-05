حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة للجيش اللبناني ” لتأمين الحدود “

قدمت الولايات المتحدة الأميريكية اليوم الجمعة، حزمة جديدة من المعدات العسكرية للجيش اللبناني، كمساعدات تهدف لتحسين حماية الحدود.

وجاء في بيان للسفارة الاميركية في #بيروت ، اليوم، أن ” السفيرة اليزابيث ريتشارد قدمت نيابة عن الولايات المتحدة، أكثر من الف بندقية رشاش للجيش اللبناني كجزء من الجهود المستمرة لتحسين امن الحدود”.

واضاف البيان الذي وصل الاناضول نسخة منه ان المعدات شملت 800 بندقية رشاش ثقيلة و 320 قطعة سلاح أحرى، اضافة الى معدات للجيش اللبناني جرى اختبارها في القتال.

وأكدت ريتشارد، في حفل أقيم بأحد المراكز العسكرية، جنوب بيروت، “على دور الجيش اللبناني الهام في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهها البلاد، والتي ينشأ الكثير منها عن الصراع في سوريا”.

وحضر حفل التسليم نائب رئيس اركان الجيش اللبناني للتجهيز، العميد جان فرح.

واشارت الى ان ” تسليم الشحنة الجديدة من الأسلحة هو مثال آخر على برنامج الحكومة الأميركية الحالى لتحسين قدرات الجيش اللبنانى للقيام بمهمته كمدافع وحيد عن لبنان”.

وقالت ” اليوم، أنا سعيدة أن أكون معكم لتلقي أحدث شحنة للمعدات..لدينا ثقة بان هذه التجهيزات ستستخدم مباشرة لحماية حدود لبنان والدفاع عنه” .

وذكرت السفيرة الأمريكية، في وقت سابق ان لبنان تلقى حتى نهاية 2016 حزمة مساعدات تجاوزت قيمتها 220 مليون دولار، مما يجعل لبنان خامس أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية. (ANADOLU)

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