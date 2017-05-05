” دافع ديني ” .. ألمانيا : معلومات جديدة حول حادثة قتل لاجئ للاجئة بطريقة وحشية أمام أطفالها

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء، التحقيق في مقتل ربة عائلة أفغانية طعناً في بافاريا للاشتباه بوجود دافع “ديني” لقتلها نظراً لاعتناقها المسيحية.

وقام طالب لجوء أفغاني في الـ29 من العمر، السبت الماضي، أمام متجر في بلدة برين الصغيرة في مقاطعة بافاريا بطعن أفغانية في الـ38 من العمر، سرعان ما فارقت الحياة.

ولم تعرف حتى الآن دوافع المنفذ، خصوصاً مع نقله إلى مستشفى للأمراض النفسية.

لكن الشرطة المحلية أفادت، أول أمس الأربعاء، أنها تتحقق من احتمال الدافع الديني لعملية القتل نظراً إلى أن الضحية، الوالدة لابنين والتي وصلت ألمانيا في 2011، اعتنقت المسيحية.

وصرح متحدث باسم الشرطة، أنه “احتمال ننظر فيه” مضيفاً أن المنفذ والضحية لا قرابة بينهما.

ووصل المهاجم إلى ألمانيا في 2013، ويقيم في مركز لاستقبال طالبي اللجوء.

وكانت الأفغانية ترتاد رعية بروتستانتية محلية. (DPA)

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