دراسة : تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز يهدد بالسمنة

لفتت دراسة أسبانية الى المضار الصحية لتناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز، وتحديدا زيادة الوزن مع الاحتفاظ بتلك العادة.

ووفق الدراسة التي أجريت على آلاف المتطوعين، تبين أن الأكل أثناء مشاهدة التلفاز يتسبب بتناول كميات كبيرة من الطعام ويؤدي للإصابة بالسمنة.

وسبب تلك السمنة هي أن الإنسان يفقد الإحساس بالشبع أثناء مشاهدة التلفاز، لأن انشغال الدماغ بالمعلومات التي يتلقاها أثناء المشاهدة تمنعه من تفسير الإشارات التي يرسلها له الجسم، والتي تشير إلى أن الجسم أخذ كفايته من الطعام.

ويشير العلماء إلى أن الكثير من الناس يتناولون الأطعمة السريعة ورقائق البطاطس المقلية والمشروبات الغازية أثناء مشاهدة التلفاز بحسب صحيفة إيلاف ، واحتواء تلك المواد على كميات كبيرة من السعرات الحرارية غالبا ما يتسبب بالسمنة مع مرور الزمن.

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