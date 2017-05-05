رئيس المفوضية الأوروبية : اللغة الإنجليزية تفقد قيمتها في أوروبا

قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الجمعة، إن “اللغة الإنجليزية تفقد قيمتها في أوروبا”.

ولفت يونكر بمؤتمر صحفي في #روما ، إلى تأثير قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في “تراجع أهمية اللغة الإنجليزية” في القارة، واصفاً القرار البريطاني بـ”المأساة”.

وقال: “سوف نتفاوض بشكل عادل مع أصدقائنا البريطانيين، ولكن دعونا لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي لم يتخل عن بريطانيا، بل هي من تخلت عن الاتحاد، وهنا يكمن الفرق”.

وبحسب التقارير الرسمية للاتحاد الأوروبي، يعترف الاتحاد بـ24 لغة، وتأتي الإنجليزية في مقدمة اللغات الأكثر استخداماً في الاتحاد، تليها اللغتين الفرنسية والألمانية.

وقبل انضمام المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي عام 1973، كانت الفرنسية هي اللغة الرسمية للاتحاد.

ويبلغ عدد الناطقين باللغة الإنكليزية، باعتبارها لغتهم الأم 400 مليون شخص حول العالم، في حين يبلغ عدد متحدثي الفرنسية 220 مليوناً. (ANADOLU)

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