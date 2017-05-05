زعيم ” بوكو حرام ” ينفي اصابته بجروح في غارة جوية في نيجيريا

ظهر ابو بكر الشكوي زعيم جماعة بوكو حرام الجهادية الخميس في تسجيل فيديو نفى فيه اصابته بجروح في قصف جوي في شمال شرق نيجيريا.

وكانت مصادر امنية نيجيرية اكدت الاربعاء أن الشكوي جرح في 28 نيسان/ ابريل عندما اطلقت مقاتلات نيجيرية صواريخ على مقاتلين للجماعة مجتمعين في قرية بالا الواقعة على تخوم غابة سامبيزا التي تعد احد مخابئ الاسلاميين.

وفي تسجيل فيديو مدته 14 دقيقة وضع على الانترنت الخميس، اكد الشكوي انه ليس على علم بهذا الحادث، مشددا على انه لم يجرح وكذلك لم يصب اي من مساعديه.

وقال الشكوي الذي ظهر مرتديا بزة تمويه ويحمل رشاشا هجوميا “انا حي، انا حي، انا حي”. واضاف “انا حي ولم تقتلوا أي واحد من رجالي. لم اعرف حتى بان الحادث الذي تتحدثون عنه وقع فعلا”.

وتابع في تسجيل الفيديو باللغة العربية ولغة الهوسا “ما يثير استغرابي هو انكم تدعون انني اعالج من جروح اصبت بها”.

وكان ناطق باسم الجيش النيجيري الجنرال ساني عثمان اكد انه يملك معلومات تفيد ان “عددا من القادة الارهابيين الرئيسيين (لبوكو حرام) جرحوا او قتلوا، بدون ان يذكر الشكوي بالتحديد.

واكد مصدر قريب من المتمردين لوكالة فرانس برس الاربعاء أن الشكوي نجا في اللحظة الاخيرة من الموت لكنه جرح بصاروخ بينما كن متوجها إلى المسجد لاداء الصلاة.

وقال هذا المصدر معلقا على تسجيل الفيديو “انها دعاية اعلامية”، موضحا ان “الشكوي جرح في الظهر ونقل إلى منطقة كولوفاتا” القريبة من الحدود مع الكاميرون.

واضاف “انه ليس الشكوي الذي نراه في تسجيلات اخرى. انه لا يتمتع الطاقة نفسها”.

وكانت السلطات النيجيرية اعلنت في الماضي انها قتلت الشكوي ثلاث مرات. (AFP)

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