زواج دام 37 عاماً و نتج عنه 6 أبناء .. السعودية : زوجة تقاضي زوجها بعد أن طلقها بحجة أنها ” أخته بالرضاعة ” !

حددت محكمة الأحوال الشخصية في مدينة #جدة ، غربي السعودية، موعداً للنظر في دعوى تقدمت بها سيدة ضد زوجها، الشهر القادم، بعد أن اتهمته بالتخلص منها بتطليقها بحجة أنه أخوها بالرضاعة.

وأضافت، صحيفة عكاظ السعودية، أن الرجل طلق زوجته بعد زواج دام 37 عاماً، وإنجاب ستة من الأبناء.

وبحسب الصحيفة، فإن الزوجة كذبت الرواية المفاجئة، وتساءلت في دعواها “أين كان طيلة هذه الفترة ولماذا لم يفكر في الأمر إلا اليوم؟”.

وقالت الزوجة في الدعوى التي تقدمت بها، إنه “يرغب في التخلص منها بعد تقاعده، وحرمانها من حقوقها الشرعية ومن النفقة والحضانة”، مطالبة بإلزامه بنفقة لها ولأولادها عن الفترة السابقة واللاحقة، تبلغ 4 ملايين ريال.

من جانبه، اعتبر القاضي السابق في المحكمة الجزئية في مكة الشيخ تركي بن ظافر القرني الفصل في هذه الدعوى “لفتوى كبار العلماء وليس للقضاء”، ورجح أن تطلب المحكمة من هيئة الإفتاء توضيح المسألة حال وجود شهود في عدد الرضعات، مبيناً أن الدعوى تعامل كمسائل الطلاق، ويختص بها المفتي العام أو من ينوب عنه.

ونصح القرني الزوج بالتحقق في مسألة الرضاعة والتأكد من الشهود، وأن لا يكون تصرفاً مبنياً على معلومات مغلوطة أو مكذوبة أو غير منطقية لاسيما أن مدة زواجه وصلت إلى 37 عاماً.

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