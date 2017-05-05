طرح هاتف على شكل ” موزة ” لرسم البهجة على وجوه مستخدميه

ابتكر مصممون هاتفًا بتصميم يعد الأغرب في العالم، في محاولة للابتعاد عن التصميمات التقليدية للهواتف الذكية؛ إذ يأتي على شكل ثمرة الموز.

وسيتوفر الهاتف الجديد بسعر 40 دولار و ببطارية قوية تتيح للمستخدم 10 ساعات من وقت الكلام، فضلا على عدد قليل من الأزرار للرد على المكالمة وإغلاقها بعد الانتهاء منها.

ويعمل بطريقة مختلفة عن الهواتف العادية، إذ يحتاج إلى الاتصال بالهاتف الأساسي للمستخدم عبر تقنية البلوتوث، ليتيح له إجراء واستقبال المكالمات وفق ما نقلت قناة روتانا ، ما يعني أن المستخدم لن يمكنه الاعتماد عليه بشكل كامل، بل سيحتاج دائما إلى هاتفه الذكي الأساسي.

ووفقا لمطوري الهاتف، فالغرض منه هو وضع الابتسامة على وجوه مستخدميه، كما ستذهب 1% من أرباح مبيعاته إلى منظمة غير ربحية الهدف منها الحفاظ على الغوريلا، ووصلت في الوقت الحالي مبيعاته إلى أكثر من 9000 دولار.

عكس السير