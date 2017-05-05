غوارديولا يكشف سر تواضع موسمه الأول مع مانشستر سيتي

عزا الإسباني #جوسيب_غوارديولا، الجمعة، تواضع موسمه الأول مع مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، إلى ضعف الفريق في منطقة الجزاء.

وشرح غوارديولا موقف فريقه في مؤتمر صحفي قائلا :”هنا، لا شيء يحدث في الوسط. في منطقة الجزاء، لم نكن جيدين، وفي هذا الدوري كل شيء يحصل في منطقة الجزاء”.

ويحتل سيتي المركز الرابع بفارق 3 نقاط خلف ليفربول الثالث، الذي لعب مباراة أكثر ونقطة أمام مانشستر يونايتد الخامس.

وتابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميوينخ الألماني سابقا بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز “في البطولات الأخرى، يتولى لاعبو الوسط المهمة. هنا لا شيء يحصل في الوسط”.

وأضاف أن لاعبي فريقه لم يكونوا بالمستوى المطلوب في منطقة الجزاء من الناحيتين الدفاعية والهجومية.

ويتفوق هجوم تشلسي المتصدر (72 هدفا) وتوتنهام وليفربول (71) على سيتي (65)، فيما يملك الاخير ثاني أسوأ دفاع (37) بين خماسي الصدارة بعد ليفربول (42 هدفا).

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