فينغر يعرب عن استعداده لمصالحة مورينيو

أعرب الفرنسي #أرسين_فينغر مدرب #أرسنال عن استعداده لدفن خلافه مع غريمه البرتغالي #جوزيه_مورينيو مدرب مانشستر يونايتد قبل مباراة القمة بين الفريقين الاحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وغالبا ما كانت العلاقة متوترة بين الفرنسي والبرتغالي أثناء فترتي إشراف الأخير على تشلسي الانكليزي، وصلت الى حد التدافع بينهما في إحدى المباريات على ملعب تشلسي “ستامفورد بريدج” في أكتوبر 2004.

وردا على سؤال عن احتمال مصالحة مورينيو قال فينغر للصحافيين “انا دائما منفتح في الحياة على كل شيء، كما تعلمون، من اجل السلام (…) ولكن المهم هو انه عندما تكون منافسا يجب ان تعطي بالتأكيد كل شيء للفوز في المباراة المقبلة”.

وذكر الصحافيون فينغر الذي لم يسبق له الفوز على مورينيو في الدوري الانكليزي، بعلاقته مع المدرب السابق ليونايتد أليكس فيرغوسون، والتي كانت متوترة بداية قبل أن تصبح ودودة.

وعلق فينغر بالقول بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز “أجل، علاقتي بفيرغوسون كانت أفضل، كان لدينا احترام لبعضنا البعض”.

وأضاف “اعتقد انني احاول احترام الجميع ولا اريد أن افتعل أي مشكلة مع أي أحد. من المهم أن أركز على فريقي وادائه وتجاهل كل الباقي”.

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