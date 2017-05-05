كريستيانو رونالدو يسجل رقم قياسي جديد ” خارج الملاعب “

يعشق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، تحطيم الأرقام القياسية داخل الملعب، لكنه هذه المرة يصل إلى رقم غير مسبوق خارجه.

فقد أصبح “الدون” أول لاعب كرة قدم يجذب 100 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، متفوقا على ثنائي برشلونة البرازيلي نيمار (74 مليون متابع)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (71 مليون متابع).

ومنذ انضم رونالدو إلى “إنستغرام”، نشر أفضل لاعب كرة قدم في العالم نحو 1800 تدوينة مصورة وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، ويمتلك رونالدو أيضا أكثر من 51 مليون متابع على موقع “تويتر”، وأكثر من 120 مليون معجب على “فيسبوك”.

وفي فبراير من العام الماضي، كان رونالدو أول رياضي يتجاوز عدد متابعيه على كافة منصات التواصل الاجتماعي مجتمعة حاجز المائتي مليون.

وفي سبتمبر الماضي، كان رونالدو ثاني أكثر البشر من حيث عدد المتابعين على الإنترنت بـ 238 مليون شخص، خلف نجم البوب تايلور سويفت، قبل أن يتخطاه لاعب الفريق الملكي لاحقا.

ويتوازى نجاح رونالدو “إلكترونيا” مع تألقه مؤخرا بقميص ريال مدريد، حيث بات الفريق قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بفضل ثلاثية سجلها صاحب الكرة الذهبية بنفسه في شباك أتلتيكو مدريد، فضلا عن اقتراب الـ”بلانكو” من استعادة لقب الدوري الإسباني الغائب منذ عام 2012.

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