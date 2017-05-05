كيلور نافاس : أعيش فترة رائعة مع ريال مدريد

أعرب الحارس الكوستاريكي لـ#ريال_مدريد الإسباني، #كيلور_نافاس، عن سعادته الشديدة بأدائه مع الفريق مؤكداً أنه يعيش فترة رائعة في حياته.

وأكد الحارس الذي قدم أداء كبيراً أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتصدى لانفراد من المهاجم الفرنسي كيفين غاميرو، سعادته الغامرة في هذه الفترة.

وقال نافاس: “أنا سعيد للغاية، أعيش فترة رائعة في حياتي، أتمتع بالصحة ولدي أسره ولدي الكثير من الأشياء، والآن نحاول مساعدة الأطفال”.

وكان نافاس حين أدلى بهذه التصريحات يشارك مع زوجته في حفل مؤسسة خيرية تسعى لجمع تمويل لبناء مدرسة للأطفال الذين يعانون تأخراً في النطق.

وقال حارس ريال مدريد: “الهدف الرئيسي هو بناء مدرسة يحضر إليها الأطفال الذين يعانون مشاكل التأخر في النطق”. ( EFE )

عكس السير