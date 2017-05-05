مبيعات الحيوانات الأليفة في تركيا تصل إلى 325 مليون دولار

أصبح أصحاب الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء العالم، ينفقون مزيدا من الأموال على #الكلاب و #القطط أكثر من أي وقت مضى ، وقد استفادت صناعة الحيوانات الأليفة في #تركيا أيضا من هذا الاتجاه، وبدأت تنمو خلال السنوات القليلة الماضية حيث وصلت مبيعاتها في العام الماضي إلى 325 مليون دولار.

ووفقا لمنظمة يورومونيتور الدولية لأبحاث السوق والإحصاءات ونظم المعلومات، فإن صناعة الحيوانات الأليفة التركية تنمو بنحو 18٪ سنويا ، ويرجع هذا النمو كما تقول ماريا فان دير شالي، رئيس تحرير مجلة “بيتس” (تعني حيوانات أليفة بالإنكليزية) الدولية، إلى حقيقة أن الشعب التركي يقدم رعاية أفضل للحيوانات الأليفة، وبات يدرك أهمية الغذاء الصحي لتلك الحيوانات.

وحققت صناعة الحيوانات الأليفة المحلية التركية مبيعات بلغت 335 مليون دولار (312 مليون يورو) في عام 2016 ، ويرى خبراء أن هذه السوق ما تزال صغيرة مقارنة بسكان تركيا البالغ عددهم 80 مليون نسمة ، يقول غونزالو غارسيا، مدير الأعمال القُطري لمجموعة تولزا في تركيا: “إن السوق التركية سوق واعدة”، مضيفا أنه ما يزال هناك مجال للشركات التي ترغب في الاستثمار في تركيا؛ لأن صناعة الحيوانات الأليفة لم تصل إلى حد التشبع حتى الآن، كما هو الحال في العديد من دول أوروبا الغربية”.

وتفسر دير شالي صغر حجم السوق التركية بالثقافة الإسلامية التي لا تحبذ الاحتفاظ بالكلاب في داخل المنازل، واستخدامها في الصيد والحراسة فقط خارج المنزل ، وهذا يختلف عن القطط التي تلقى رعاية أكبر في داخل المنازل وإن ظل كثير منها في الشوارع ، يقول غونزالو غارسيا: “لكن هذه الصورة تغيرت في السنوات الأخيرة، حيث تتزايد أعداد المواطنين الأتراك الذين يغادرون الريف ويتجهون إلى المدن، ومن ثم بدؤوا يهتمون بنمط الحياة الغربي”.

وقد انعكس هذا التحول إلى حياة المدن على الإقبال على اقتناء الحيوانات الأليفة وفق ما اوردت شبكة ترك برس ، يقول سيلجوك شيتين، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك في صناعة الحيوانات الأليفة التركية، لصحيفة “ديلي صباح” التركية: “يزداد عدد السكان الأتراك الذين يرغبون في الحصول على حيوان أليف في منازلهم نحن نشهد نموا في فنادق الحيوانات الأليفة الفاخرة وصالونات رعاية وتنظيف القطط والكلاب، وهناك أيضا ارتفاع في الطلب على متاجر الحيوانات الأليفة المتخصصة”.

ووفقا لشركة يورومونيتور الدولية، فإن معظم منتجات الحيوانات الأليفة في تركيا تباع في متاجر الحيوانات الأليفة. لكن هذه المتاجر فقدت بعض حصتها في السوق في عام 2015 بسبب الحظر الذي فرض على بيع الحيوانات الحية، ثم رفع هذا الحظر في عام 2017. وتتوقع يورومونيتور أن يعود عدد متاجر الحيوانات الأليفة في تركيا إلى الارتفاع مرة أخرى.

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