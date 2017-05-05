مجلة ألمانية : ” الأفوكادو ” يقي من أمراض القلب و يحمي العين

أفادت مجلة “كوزموبوليتان” الألمانية، بأن #الأفوكادو يتمتع بفوائد صحية جمّة، خاصة للقلب والعين.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن الأفوكادو يعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار “LDL”، الذي يرفع خطر الإصابة بـ#أمراض_القلب و #السكتة_الدماغية ، كما أنه يحمي من تصلب الشرايين، ومن ثم يقي من أمراض القلب.

ومن ناحية أخرى، يزخر الأفوكادو بمركبات نبات ثانوية ذات أهمية كبيرة لصحة العين، مثل “لوتين” و”زياكسانثين”، حيث توفر هذه المواد حماية طبيعية لشبكية العين.

كما تشير الأبحاث العلمية إلى أن هذه المواد تحمي من أمراض العين المرتبطة بالشيخوخة.

لذا تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال بأن يمثل الأفوكادو مكوناً أساسياً ضمن النظام الغذائي. ( DPA )

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