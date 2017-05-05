محامي ميسي يطالب ” فيفا ” بإلغاء عقوبة الإيقاف لـ 4 مباريات

قال أحد محاميي النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، إنه طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (#فيفا) إلغاء عقوبة الإيقاف لأربع مباريات الموقعة على نجم #برشلونة الإسباني مع منتخب بلاده، بسبب توجيه كلمات “مشينة” نحو حكم مواجهة تشيلي، التي أقيمت أواخر مارس (أذار) الماضي، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال المحامي الإسباني خوان دي ديوس كريسبو في تصريحات لقناة “تي واي سي سبورتس” الإسبانية: “طلبنا بإلغاء العقوبة كاملة.. في غضون أيام سيصدر القرار.. لا يمكنني الإفصاح عن أي شيء، الاجتماع كان طويلاً، نحو ساعة ونصف، قدمنا كل ما في استطاعتنا، قدمنا الحجج الخاصة بنا، يجب انتظار بضعة أيام حتى يصدر القرار”.

ولم يكشف المحامي، بطلب من فيفا، إذا ما قدم خطاباً موثقاً من ميسي أو أن اللاعب نفسه كان حاضراً في الجلسة من خلال مكالمة الفيديو “الفيديوكونفرانس”.

وكان “البرغوث” تعرض للإيقاف لأربع مباريات بسبب توجيه كلمات مشينة نحو حكم مواجهة تشيلي، التي انتهت بفوز “الألبيسيليستي” 1-0، والتي أقيمت في 23 مارس (أذار) الماضي، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وغاب ميسي عن مباراة بوليفيا التي أقيمت في 28 من الشهر نفسه، وفي حالة عدم تخفيف أو إلغاء العقوبة، فسيغيب أيضاً أمام أوروغواي، خارج الديار، وفنزويلا وبيرو، في الأرجنتين.

ويحتل “راقصو التانجو” المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وذلك قبل أربع جولات من النهاية، إذ أن هذا المركز يؤهل للعب مباراة الملحق أمام ممثل الأوقيانوس. ( EFE )

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