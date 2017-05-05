مدرب ليستر : شمايكل لن يرحل لمانشستر يونايتد

قال مدرب #ليستر_سيتي الإنكليزي، كريغ شكسبير، إن حارس الفريق #كاسبر_شمايكل سيظل موجوداً ضمن صفوفه الموسم المقبل، وأن النادي لم يتلق أي عروض للتعاقد مع الحارس.

وبزغ نجم شمايكل باعتباره أحد أفضل الحراس في الدوري الإنكليزي الممتاز على مدار الموسمين الماضيين، ولفت الأنظار له في البداية خلال مسيرة ليستر التي انتهت بتتويج الفريق باللقب الموسم الماضي.

وواصل شمايكل مستواه الجيد على الرغم من معاناة الفريق هذا الموسم، مما أدى لإثارة التكهنات حول انتقاله لمانشستر يونايتد، وهو النادي الذي كان يلعب له والده بيتر وقاده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 1999.

وقال شكسبير خلال مؤتمر صحافي عندما سئل عن مستقبل شمايكل: “نعم أتوقع ذلك (البقاء مع‭ ‬الفريق)”.

وقام شمايكل مؤخراً بتغيير وكيل أعماله، مما أثار المزيد من التكهنات في وسائل إعلام بريطانية بأنه ربما يغير ناديه قريباً، إلا أن شكسبير نفى أن يكون هذا هو السبب.

وأضاف مدرب ليستر: “ثارت الكثير من التكهنات هذا الأسبوع.. إلا أنه يملك الحق تماماً في تغيير وكيل أعماله، لكن ما يمكنني قوله أنه حارس في غاية الاحترافية وأن عروضه تظهر ذلك.. يملك شخصية قوية وأتوقع أن يواصل على نفس النهج”. ( reuters )

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