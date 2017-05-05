مزودة بخدمات طبية و تدريب مهني .. صحيفة ألمانية : مساكن في المغرب لترحيل اللاجئين القصر من ألمانيا إليها

قالت صحيفة ألمانية، يوم الخميس، إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ينوي بناء ملجأين في المغرب، لترحيل اللاجئين المغاربة القصر من #ألمانيا إليها.

وأضافت صحيفة “دي تاغس تسايتونغ”، بحسب ما ترجم عكس السير، أن المكتب يسعى عبر هذا المشروع “لترحيل اللاجئين القصر إذا ما ارتكبوا جرائم في ألمانيا أو إن رغبوا بالعودة طوعاً”.

وسيستوعب كل مسكن ١٠٠ شخص، وستبلغ تكلفته السنوية 960 ألف يورو يورو سنوياً.

ومن المخطط أن يبدأ المشروع في 2017، وستستمر المرحلة التجريبية لغاية 2020، كما سيتم توفير الرعاية الطبية والتعليمية والتدريب المهني للاجئين المرحلين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المكتب يريد توظيف “منظمات غير حكومية مناسبة”، لبناء وإدارة المسكنين في المغرب.

ومن المتوقع أن تشارك بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ببناء هذين المسكنين، فيما أشارت الصحيفة إلى أن السويد ترغب في بناء مساكن ترحيل للاجئين القصر خارج أوروبا أيضاً.

من جانبها، نفت وزارة الداخلية الألمانية نيتها بناء مساكن للاجئين خارج أوروبا، وأوضحت أن الحكومة الاتحادية ليست لديها خطط من هذا القبيل.

وختمت الصحيفة بالقول إنه في عام 2016 قدم أكثر 35 ألف قاصر طلبات لجوء في ألمانيا بينهم 124 قاصراً من المغرب، موضحة أنه تم ترحيل اثنين من المغاربة إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوربي، في العام ذاته.

عكس السير