مصادر إعلامية موالية : وفاة طفل جراء انقلاب ” شاحنة عسكرية روسية ” على منزل في ريف طرطوس

تناقلت مصادر إعلامية موالية، اليوم الجمعة، أنباء تفيد بوفاة طفل وتعرض عائلته لإصابات خطرة، جراء انقلاب شاحنة عسكرية روسية فوق منزل، بريف طرطوس.

وفي التفاصيل، فإن الشاحنة العسكرية انقلبت فوق منزل “محمد زيفا” في قرية بارمايا، بريف #طرطوس ، ما أدى إلى وفاة الطفل “علي حافظ سعود”، ونقل أهله إلى مشفى بانياس.

وأضافت المصادر أن سائق الشاحنة الروسي تم إسعافه هو الآخر، وهو بحالة حرجة.

ونشرت صفحات وشبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفل الضحية، وقالت إنه دفن في “مقبرة الشيخ هلال”.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة أو موثوقة، فيما لم تعلن مصادر روسية رسمية أو إعلامية عن الحادث.

عكس السير