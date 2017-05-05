مصر : نفوق أضخم و أندر ” سمكة ” في العالم

فشلت محاولات السلطات المصرية في إنقاذ أضخم وأندر سمكة في العالم وهي #سمكة_الشمس النادرة بعد مهاجمة أحد الكائنات البحرية المفترسة لزعنفتها مما أدى لنفوقها.

وقالت وزارة البيئة المصرية إنه على الرغم من ضعف فرص النجاة لسمكة الشمس التي هاجمها أحد الكائنات البحرية المفترسة والتهم واحدة من زعانفها البطنية وطفت على سطح المياه أمام شاطئ إحدى القرى السياحية بنويبع بجنوب سيناء فإن وزارة البيئة بالتعاون مع القوات البحرية المصرية وشرطة البيئة والمسطحات المائية وبعض المتطوعين لم يتوانوا في بذل أقصى الجهود لمحاولة إنقاذ السمكة من خلال فريق إنقاذ طبي متخصص.

وتلقت إدارة محميات سيناء بلاغاً من القائمين على إحدى القرى السياحية بمدينة نويبع بجنوب #سيناء يفيد بوجود سمكة كبيرة الحجم على الشاطئ على قيد الحياة ولا تستطيع الحركة بشكل طبيعي، فتم تكليف لجنة فنية طارئة بقيادة الباحث أحمد الصادق مدير محمية أبو جالوم، وتوجهت اللجنة على الفور لمكان البلاغ بالتعاون مع العاملين بالقرية السياحية وشرطة البيئة والمسطحات ومركز غوص، وتم التعرف على نوع السمكة وأخذ كافة القياسات اللازمة، حيث بلغ طول الجسم 2.10 متر ووزنها التقديري حوالي 300 كلغ.

وتبين من المعاينة وجود بتر كامل للزعنفة البطنية، وهي إحدى الزعانف الرئيسية المتحكمة في حركة السمكة، ما أصابها بحالة عدم اتزان وأصبحت غير قادرة على السباحة بشكل طبيعي وفق ما اوردت قناة العربية ، وأدى ذلك إلى دفعها إلى الشاطئ بسبب التيارات المائية.

سمكة الشمس وفقا لما ذكرته الوزارة تعتبر من أثقل الأسماك العظمية على مستوى العالم وتتغذى على قناديل البحر والأخطبوطات، وتلعب دوراً هاماً في الحفاظ على التوازن البيئي ويندر مشاهدتها في المياه الضحلة نظراً لكونها من أسماك الأعماق، ومن غير الطبيعي خروجها للشواطئ.

وأضافت الوزارة أن الفريق قام بتوفير كافة الإسعافات الأولية اللازمة ودراسة الفرص المتاحة لإبقائها على قيد الحياة، كما تم تخصيص مكان داخل المياه الضحلة بساحل خليج العقبة للسمكة، وذلك باستخدام الشباك والمواد الطبيعية لإبقائها على قيد الحياة في بيئة مناسبة، لكن هذه المحاولات فشلت.

وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع القوات البحرية المصرية التي تدخلت للمشاركة في ذلك العمل الإنساني بتوفير سفينة متخصصة وعليها حوض مائي كبير لانتشال السمكة من موقعها الحالي أمام شاطئ القرية السياحية بنويبع ونقلها إلى اكواريوم الغردقة الذي يبعد أكثر من 9 ساعات عن موقعها.

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