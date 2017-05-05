مغربي يهشم رأس زوجته بعدما رفضت منحه موافقتها للزواج بأخرى

قضت محكمة مغربية في مدينة #الدار_البيضاء بالسجن 15 سنة بحق رجل هشم رأس زوجته بحجر ضخم في جريمة بشعة أثارت الرأي العام.

ووقعت الجريمة في حي دوار خربوش، التابع لمنطقة الهراويين في الدار البيضاء، وسلم الزوج القاتل نفسه للسلطات المختصة،معترفا بجريمته.

وذكرت صحفية “أخبار اليوم” المغربية أن رجلا في الخمسينيات من عمره حمل حجرا ضخما، كان داخل منزله، وهوى به على رأس زوجته، وهشمه في الحال، ثم خرج مسرعا، وسلم نفسه للسلطات الأمنية.

وعثرت السلطات على جثة الزوجة الضحية داخل البيت، قبل أن يجري نقلها إلى المشرحة، وفتح تحقيق مع المعني بالأمر بشأن أسباب ارتكابه للجريمة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك الكهل كان يرغب في الزواج من امرأة ثانية، غير أن الضحية رفضت منحه الموافقة، فقتلها، وأشارت الصحيفة إلى وجود مشاكل متعددة بين الجاني، والضحية الأربعينية.

وينص قانون الأحوال الشخصية المغربي على ضرورة حصول الزوج على موافقة زوجته الأولى حتى يتمكن من الزواج بأخرى.

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