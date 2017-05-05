وزارة الدفاع الأمريكية : مشاركة أمريكا بممثل في الأستانة لا يعني أنها جزء من الاتفاقية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن اتفاقية إنشاء “مناطق تخفيف التوتر” في #سوريا لن تؤثر على الهجمات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.

وفي تصريحات لوكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، قال المتحدث باسم البنتاغون، أدريان رانكي غالواي، اليوم الجمعة، إن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد “داعش” في سوريا سيستمر في عملياته لضمان محاصرة ذلك التنظيم “وتضييق الخناق عليه”.

ولفت المتحدث باسم البنتاغون إلى أن مشاركة الولايات المتحدة عبر ممثل في محادثات آستانة4، أمس، في كازاخستان، لا يعني أنها جزء من الاتفاقية. (ANADOLU)

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