أحاطوه بالعلم الروسي .. عائلة في طرطوس تطلق على مولودها الجديد اسم ” فلاديمير بوتين ميهوب ” ( صور )

تناقلت شبكات وصفحات إخبارية موالية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً قالت إنها لمولود أطلق عليه اسم “بوتين”.

وأشارت المصادر الموالية، وفق ما رصد عكس السير، إلى أن مواطناً في ريف بانياس رزق بطفل، اليوم السبت، وأطلق عليه اسم “فلاديمير بوتين”، شكراً منه لـ “الأصدقاء الروس”.

وأصبح اسم الطفل “فلاديمير بوتين نورس ميهوب”.

وأظهرت صور الطفل قيام والده نورس ميهوب ووالدته سلوى عباس، بإحاطته بالعلم الروسي.

الجدير بالذكر أن سفير بشار الأسد في موسكو، رياض حداد، كان صرح في نيسان الماضي لوسائل إعلام روسية، أن “الشعب السوري يقدر ويحترم وقفة روسيا إلى جانبه، الأمر الذي دفع العديد من العوائل السورية إلى تسمية أطفالهم باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

عكس السير