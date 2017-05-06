ألمانيا : انتقادات لمسلسل درامي أمريكي عن انتحار طالبة في مدرسة .. و أرقام هواتف مخصصة لمن تراوده أفكار انتحارية

نشرت صحيفة ألمانية انتقادات لمسلسل درامي أمريكي (13 Reasons Why) يحكي قصة طالبة شابة اقدمت على الانتحار بسبب مضايقات تعرضت لها في مدرستها.

وقالت صحيفة “دي تاغس تسايتونغ”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن أحداث المسلسل تدور حول طالبة جديدة في مدرستها تدعى “هانا بيكر”، تعرضت لإخفاقات متتالية دفعتها للانتحار.

ولاقى المسلسل الذي أنتجته شبكة “نتفليكس” انتقادات واسعة، حيث حذرت المنظمات الصحية في أمريكا وأسترالية من مشاهدته، خشية قيام البعض بتقمص شخصية بطلته.

وأشارت الصحيفة إلى أن من يشاهد المسلسل يعتقد في البداية أن ما عانته الشخصية الرئيسية ليس سيئاً للغاية، حيث تعرضت إلى الإغاظة والعنف والترهيب من بقية زملائها بالإضافة إلى شعورها بالذنب.

وحذرت من أن المراهقين يمكن أن يقدموا على الانتحار في حال تأثروا بشخصيتها، خصوصاً إن ظنوا أنه المخرج الوحيد لمشاكلهم.

وقال “سيباستيان شير” الباحث في معهد الاتصالات وبحوث وسائل الإعلام في جامعة “لودفيغ ماكسيميليان” في ميونيخ، إنه “ليس هنالك شك في أن هذا التأثير موجود، وقد يكون تصوير أحداث الانتحار دافع للمراهقين للإقدام على الانتحار”.

من جهتهم، دافع منتجو المسلسل عن أنفسهم قائلين إن موضوع الانتحار يجب تناوله حتى بين المراهقين، كما استشهدوا باقتباس من رواية “جاي أشر” مفاده أن “الانتحار موضوع مزعج ولكنه يحدث ولذلك علينا أن نتحدث عنه”.

وذكر المدافعون عن المسلسل أن تصوير أحداث الانتحار في هذا المسلسل يهدف لإيصال رسالة، وهي أن الانتحار أمر وحشي ومؤلم، ويهدف لتخويف من تنتابه هذه الأفكار ورفع الوعي بين المراهقين.

وختمت الصحيفة بالقول: “إذا كان لدى القارئ أفكار انتحارية، عليه فورا الاتصال على (٠٨٠٠/١١١٠١١١ أو ٠٨٠٠/١١١٠٢٢٢ ) لتلقي استشارة هاتفية أو زيارة.

عكس السير