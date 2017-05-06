ألمانيا : وزير الخارجية ينتقد نتنياهو و يدافع عن لقائه معارضين إسرائيليين

دافع وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل مجددا عن لقائه معارضين للحكومة الإسرائيلية خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه انتقد غابريل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى لقاء كان مخططا معه على خلفية رفضه لاجتماع جابريل مع معارضين للحكومة الإسرائيلية، والذي اتهم الوزير الألماني بافتقاد حسن التقدير.

وقال غابريل في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة الجمعة: “بين الديمقراطيين يتعين أن يكون اللقاء مع منظمات ناقدة للحكومة أمرا متاحا… بين الديمقراطيين لا يوجد إنذار نهائي. رئيس الوزراء الإسرائيلي أراد إجباري على إلغاء اللقاء مع مواطنين إسرائيليين لا غبار عليهم، فقط لأنهم ينتقدون سياسته تجاه الفلسطينيين”.

وذكر غابريل أن الجانب الألماني ليس فقط الوحيد الذي يرى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتعرقل عملية السلام، وقال: “هذه السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو خلافية للغاية داخل إسرائيل أيضا. لذلك من البديهي بالنسبة لي أن أستمع إلى الناقدين”.

وعن الزيارة المرتقبة للرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لإسرائيل، قال غابريل: “الرئيس الألماني دوره مختلف تماما عن دوري. ليس لدي شك في أن الرئيس الألماني سيجد العبارات المناسبة لتهدئة هذا الموقف”.

ويذكر أن غابريل شارك خلال زيارته لإسرائيل يوم الثلاثاء قبل الماضي في ندوة مع ممثلي منظمتي “كسر الصمت” و”بيتسلم” الناقدتين لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويرى غابريل أن قرار نتنياهو بإلغاء اللقاء معه له دوافع سياسية داخلية. وتشوب العلاقات الألمانية-الإسرائيلية التوتر قبل هذا الموقف.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ألغت في آذار/ مارس الماضي قمة مع نتنياهو كان مقررا عقدها في القدس المحتلة في شهر آيار/ مايو المقبل، وقالت إنها قلقة من أن يقوض بناء إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية التقدم نحو حل الدولتين.

وتوقفت مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام، 2014 بسبب المستوطنات من بين قضايا أخرى. (DPA)

عكس السير