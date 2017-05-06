أمريكا : نفوق 400 طائر بسبب ناطحة سحاب في تكساس

قال مسؤولون إن نحو 400 من الطيور المهاجرة ذات الريش البراق، نفقت عندما ارتطمت ببرج إداري في #تكساس أثناء طيرانها خلال عاصفة.

وقال جوش هندرسون المشرف على خدمات الحيوان في شرطة جالفستون أمس الجمعة، إن العاملين بالمكاتب وصلوا إلى أعلى ناطحة سحاب في وسط جالفستون صباح أول من أمس الخميس ووجدوا الطيور التي يتسم ريشها باللون الأزرق والأخضر والأصفر وبألوان أخرى نافقة على الأرض.

ومن المرجح أن هذه الطيور، التي كانت قادمة من أمريكا الوسطى والجنوبية ووصلت إلى مدينة جالفستون الساحلية، كانت مجهدة من الطيران فوق خليج المكسيك. وتهاجر الطيور إلى عدة مناطق عبر أمريكا الشمالية خلال الشهور الأكثر دفئاً من العام.

وقال ريتشارد جيبونز مدير إدارة الحفاظ على البيئة في منظمة هيوستن أودوبون إن الطيور النافقة البالغ عددها 395 تضم أكثر من 20 نوعاً، مشيراً إلى أن المدينة كانت تشهد عاصفة وهو ما ربما أجبر الطيور على الطيران على ارتفاع منخفض وإنها ربما أخطأت في الظلام رؤية أضواء ناطحة السحاب على أنها الشمس أو القمر.

وقال جيبونز الذي دعت منظمته المباني الشاهقة إلى الحد من أضوائها خلال الليل لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث “إنه بالفعل حادث غير معتاد”.

وتم نقل ثلاثة طيور ناجية إلى مركز للحياة البرية. ( reuters )

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