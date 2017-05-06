إتفاق روسي أمريكي جديد على ” مذكرة مشتركة تمنع وقوع حوادث جوية فوق سوريا “

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الدفاع قولها إن رئيسي الأركان الروسي والأمريكي اتفقا يوم السبت على استئناف كامل لتنفيذ بنود مذكرة مشتركة تمنع وقوع حوادث جوية فوق سوريا.

وناقش رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف والجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في اتصال هاتفي اتفاق مناطق خفض التوتر في سوريا واتفقا على مواصلة العمل على إجراءات إضافية تهدف لتجنب وقوع اشتباك بينهما في سوريا.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن السلامة الجوية في أكتوبر تشرين الأول 2015.

وفي واشنطن قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إن دانفورد وجيراسيموف “تحدثا عن الاتفاق الموقع مؤخرا في آستانة وأكدا التزامهما بعدم تعارض العمليات في سوريا. واتفقا على الحفاظ على اتصالات منتظمة”. (REUTERS)

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