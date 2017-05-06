إنسحاب مرشح ترامب لمنصب وزير الجيش

قال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الجمعة، إن مارك جرين الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب لمنصب وزير الجيش قد انسحب.

وواجه جرين، وهو ثالث مرشح لترامب ينسحب بعد اختياره لمنصب وزير، انتقادات من مشرعين وجماعات حقوقية بشأن مزاعم عن تعليقات في السابق عن الأقليات والمثليين.

وقال جرين في بيان إن “هجمات كاذبة ومضللة” دفعته للانسحاب.

وأضاف “من المؤسف أن حياتي في الخدمة العامة ومعتقداتي المسيحية شوهها وهاجمها قلة من أجل تحقيق مكاسب سياسية”.

وتابع قائلا “في حين أن هذه الهجمات الكاذبة لا تؤثر على احتياجات الجيش أو مؤهلاتي للخدمة أعتقد أنه من المهم منح الرئيس القدرة على المضي قدما في رؤيته لإعادة جيشنا إلى مكانه الصحيح في العالم”.

وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في بيان “قرار مارك جرين بسحب اسمه من الترشح لوزير الجيش نبأ سار لكل الأمريكيين”. (REUTERS)

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