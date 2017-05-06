إيران تبحث استئناف إيفاد ” زوار المراقد المقدسة ” إلى سوريا

قال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانيّة أن المنظمة درست الجوانب العامة “لإيفاد حملات الزّوار إلى #سوريا مجدداً”، معتبرا أنّه في حال تم التأكّد من الوضع الأمني، فالمنظمة على استعداد لاستئناف حملاتها الى سوريا.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن رئيس المنظمة “حميد محمدي” قوله إنه نسبة الزوار الايرانيين لزيارة العتبات المقدسة ارتفعت، وأضاف:”نلاحظ الحماس الذي يرتفع عاما بعد آخر لزيارة العتبات المقدسة وقد تجلّى ذلك في الحضور اللافت للزوار الإيرانيين في مراسم أربعين الإمام الحسين (ع)”.

وأضاف:”ارتفع عدد زوار الأربعين من حوالي 200 ألف شخص شاركوا في هذه المراسم من العام 2012 إلى حوالي 2.5 مليون زائر خلال العام 2016 “.

ولفت إلى أن المنظمة تملك برنامجا من أجل إيفاد مليون زائر إلى العتبات المقدسة خلال العام الجاري.

وحول حملات الزوار الى سوريا، كشف رئيس منظمة الحج والزيارة أن وزارة السياحة السورية راسلت الجهات المعنية من أجل استئناف حملات الزوار الى سوريا مستندة إلى توفير المناخ المناسب لهذه الحملات.

وأشار محمدي إلى أن الزوار من لبنان والعراق والدول المحيطة يقومون بحملات لزيارة العتبات المقدسة في سوريا وقال:”ندرس الجوانب العامة من أجل إيفاد حملات الزوار الايرانيين الى سوريا، وفي حال التأكّد من الوضع الأمني، فنحن على استعداد لاستئناف الحملات الى سوريا”.

ونوّه إلى أنه بالاستناد إلى الامكانات الموجودة فإنّه يجب إجراء مزيد من الدراسة خاصة فيما يتعلّق بتأمين الوضع الأمني للزوار، واختتم قائلا:”إذا ما توصّلنا إلى نتيجة نهائية فمن المفترض أن نستأنف إيفاد الحملات بعد شهر أيلول المقبل”.

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